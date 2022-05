Louis NGAMO

Titulaire d'un diplôme d'Ingénieur Arts & Métiers (ECAM, 2007) et d'un Mastère Spécialisé en Qualité Sécurité Environnement (EISTI, 2008).

Je travaille dans le secteur de l'Énergie et de l'Environnement, plus précisément dans les domaines de la performance/amélioration/maintenance énergétique.

Toujours disposé à faire de nouvelles rencontres, c'est avec plaisir que j'accepte vos demandes de contact.



Mes compétences :

Anglais

Audits

Audits énergétiques

Capacités de communication

Chinois

Communication

Économies d'énergie

Energie

Environnement

Éthique

Gestion de projet

Management

Management qualité

Management Qualité Sécurité Environnement

Qualité

Sécurité