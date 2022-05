Louis NOUGADERE

Malgré la crise qui affecte le secteur de la communication, le film d’entreprise connaît une nouvelle jeunesse. Une hausse de la demande, couplée à une démocratisation de l’outil audiovisuel, fait entrer le secteur en ébullition.



Les canaux de diffusion vidéo en interne et en externe et l’appétit du public rendent les entreprises friandes de ce média, pour servir leur image hors de leurs murs ou pour former et informer leurs collaborateurs en interne. De nouveaux acteurs,comme votre serviteur ici, viennent concurrencer les producteurs établis, qui misaient sur leur réseau de professionnels et leurs prestations de conseil pour faire la différence.



En matière de création, si les films profitent de la révolution numérique, ils souffrent trop souvent de la frilosité des commanditaires, parfois peu enclins à prendre des risques d’image ... dans l'innovation ou la simple nouveauté .. à bon décideur ..