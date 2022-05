Louis-Olivier DE ROUX

- Expérience internationale, multi-sectorielle : Finance, Services, Industrie

- Bilingue anglais.

- Membre Comex à part entière.

- Expérience de LBO.

- Contribution au développement de l’activité de l’entreprise.



- Retournement de DSI et de projets.

- Accélération de la transformation, optimisation de l’organisation et des processus de l’entreprise.

- Expérience opérationnelle des plateformes, de la transformation digitale et du data management.

- Organisation, animation et pilotage d’équipes multi-sites et multi-pays.



- Expérience de direction de programme, et de métiers hors informatique.

- Gouvernance des systèmes d’information, organisation de l’AMOA et des relations métier / DSI.

- Définition de la stratégie SI.

- Pilotage d’infogérance.

- Mise en œuvre d’ERP.

- Développement et gouvernance de solutions spécifiques métier.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Organisation d'entreprise

Direction des systèmes d'information

Management international

Direction de projet

Infogérance

Organisation

ERP

Conseil

Industrie

SAP

CMMI

Stratégie numérique

Transformation Digitale

Négociation