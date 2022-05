Louis PASTRÉ

Pour toute invitation au réseau, merci de me retrouver sur LinkedIn.



- 23 ans d'expériences commerciales et opérationnelles en Europe au sein de grands groupes prestataires de services logistiques et de location opérationnelle.



- Profil international:

. Allemand et anglais courants, espagnol bon niveau, italien passif

. Actuellement basé en Irlande (Dublin), basé en Allemagne (Francfort) entre 2005-2007,

. Couverture géographique EMEA



- Formation complémentaire:

Après avoir enseigné à l'Université de Versailles-St Quentin en Master 1 et 2 de logistique pendant plusieurs années, j’ai souhaité développer et approfondir mes connaissances en logistique dans le cadre d'un Master de recherche en Sciences de Gestion, option "Logistique & Systèmes", au sein de l'Ecole doctorale et technologique du Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris, en collaboration avec Centrale Paris, obtenu en 2006.



Mes compétences :

Commerciale

Fonction commerciale

Logistique

Management

Recherche

Supply chain