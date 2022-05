Louis PRAT

Diplômé d’école de commerce (EDHEC, 2005), j’ai 6 ans d’expérience professionnelle (2 ans d’audit et 4 ans de gestion de projets).



En 2012, souhaitant donner plus de sens à ma vie professionnelle et exercer mon métier de chef de projets dans le domaine du développement durable et de la RSE, j’ai décidé de reprendre mes études afin de me former à ces thématiques. Récemment diplômé du master Ingénierie et Gestion de l’Environnement (IGE) de l'école des Mines de Paris, je suis actuellement consultant en Développement Durable chez Deloitte à Paris.



Mes compétences :

Chef de projets

Gestion de projet

Environnement