Louis PRAT

Manager expérimenté, plus de 25 années d'expérience en Management & Maintenance Technique, Gestion de Patrimoine et activités connexes.

Dans un contexte économique difficile et très concurrentiel, j'ai élaboré puis déployé une stratégie de Maintenance nouvelle axée sur le multi service très proche du F.M avec avec comme objectif la réduction des coûts, le recentrage sur le cœur de métier et surtout un gain en flexibilité avec des prestataires performants.

Les fondements de cette organisation de fonctionnement sont centrés par la mise en place d'un véritable processus national fondé sur le positionnement, la professionnalisation, le développement et l'organisation des équipes.

J'ai mis en œuvre un plan de modernisation des équipements de production (préventif, prédictif et amélioratif) permettant la mise à disposition des utilités nécessaires au bon fonctionnement des 36 sites. Manager de terrain, support technique auprès des 36 sites pour la prise en compte des problématique courantes de maintenance et les aspects de conformité réglementaire et de sécurité .

J'ai élaboré puis et mis en œuvre une politique Prévention & Sécurité avec une vigilance quotidienne quant au respect des standards liés à la sécurité au sein des 36 établissements ... de nos clients (E.R.P) de nos collaborateurs (E.R.T) de nos installations liées à la sécurité (SSI, DAAF, légionnelle, Plans de prévention, Protocoles de sécurité,...) et de installations techniques (19 piscines, 28 cuisines collectives,...).



Mes compétences :

Maintenance tertiaire

Gestion de projets

Maintenance industrielle

Management d'équipe

Management de projets

Optimisation Technique et Economique du Patrimoine