Louis RENAUDINEAU

Fort de 5 ans d'expérience dans le secteur de la communication et des médias, je poursuis mon aventure entrepreneurial en créant L'inuit, l'agence Learning & communication du bassin nazairien.



Dans mes différents postes, j'ai travaillé comme prestataire pour les grandes entreprises industrielles, les acteurs du monde culturel et les banques/assurances.



Après plusieurs années de collaboration, nous avons décidé avec mon associé de nous lancer à 100% dans l'aventure entrepreneuriale. L'inuit Agence Web, basé à Saint-Nazaire, a donc vu le jour en septembre 2015.



Notre expertise e-learning s'appuie sur l’outil ARTICULATE STORYLINE avec lequel nous réalisons des modules de formation e-learning, de la conception pédagogique à la réalisation technique. Nous attachons une grande importance à l’ergonomie et l’accessibilité de nos modules. Nos modules sont compatibles SCORM 1.2 et SCORM 2004.



Sur demande, nous pouvons vous présenter nos deux modules d’exemple sur le thème de la logistique et sur le thème de la santé.



www.linuit.com



Mes compétences :

Webdesign

Création graphique

Communication

Suite Adobe

Conception pédagogique

E-learning

Articulate Storyline

Adobe Captivate