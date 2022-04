Célia DEHÉ

Après avoir obtenu un Baccalauréat Scientifique, me voici lancée dans le multimédia et dans le domaine d'Internet !



J'ai donc commencé un DUT SRC à Laval. Ma deuxième année s'est déroulée en apprentissage.



J'ai donc pu découvrir le monde de l'entreprise au jour le jour dans la société Ecom POP.



J'ai continué ma formation en Licence Professionnelle Conception et Réalisation de Produits et Services Multimédia à l'IUT de Laval.



J'ai choisi de suivre cette licence en apprentissage en restant au sein de la société Ecom POP.



Je me suis ensuite dirigée vers le développement web plus spécifique, grâce à la société Medialibs, éditeur de solutions logicielles.



Experience professionnelle

2011 - Aujourd'hui

Développeur web chez Medialibs

Participation au développement des CMS e-majine et izi-media

Saint Florent le Vieil (49)



2009 - 2011

Apprentissage au sein de la société Ecom-POP

Intégration web avec Wordpress, Prestashop, izi-media et e-majine

Développements Flash, Javascript, php...

Pellouailles-Les-Vignes (49)



Compétences

Programmation

XHTML/CSS

PHP/MySQL

Javascript - Natif, jQuery et Mootools

ActionScript 3

XML

Java/JSP



Maîtrise des logiciels

Adobe Photoshop CS3/4

Adobe Illustrator CS3/4

Adobe Flash CS3/4

Eclipse