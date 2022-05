Basé à Angers, EXAEQUO AVOCATS est un Cabinet spécialisé en droit des affaires.



Le Cabinet EXAEQUO AVOCATS offre la palette complète de compétences juridiques en matière de droit des affaires et accompagne ses clients à travers ses trois départements :



- Département Droit du travail,



- Département Commercial/Propriété intellectuelle/Pénal.



Avocat associé au sein du cabinet EXAEQUO AVOCATS, structure spécialisée en droit des affaires, Louis-René PENNEAU intervient depuis plus de 11 ans dans les domaines du droit pénal et du contentieux commercial.



Il est responsable de la ligne de services « Droit pénal », et est fréquemment sollicité pour tous les risques pénaux de la vie de l’entreprise.



Il intervient également de manière fréquente dans les dossiers de droit de la construction.



Avocat depuis 2000, Louis-René PENNEAU est titulaire d’un titulaire d’un DEA de Sciences Criminelles de l’Université de Rennes.



Depuis le mois de mars 2013, le Cabinet EXAEQUO AVOCATS intègre, à son offre de services, l’expertise d’Oratio en matière de conseil juridique aux entreprises, notamment en droit des sociétés et droit fiscal.



Le bâtonnier Philippe Tuffreau, associé d’Exaequo, précise :



«Ce partenariat consolide le positionnement de notre cabinet dans le droit des affaires. Historiquement connu pour son expertise dans le contentieux spécialisé des affaires, Exaequo va être, plus que jamais, en mesure d’assurer à ses clients une offre juridique globale avec des partenaires dont la qualité est reconnue dans le domaine du conseil. C’est le sens de l’histoire de la profession d’Avocat.»



Respectivement reconnus pour leur expertise en matière de conseil et de contentieux, Oratio et Exaequo ont décidé de croiser leurs compétences pour apporter à leurs clients respectifs un service de plus en plus spécialisé et adapté à un environnement économique et juridique complexe.



Les deux cabinets d’avocats signent un partenariat stratégique avec pour objectif commun de proposer une offre complète pour les entreprises du Grand Ouest.



Oratio développe ainsi, avec l’expertise d’Exaequo Avocats, une offre globale en contentieux des affaires, entreprises en difficulté, contentieux spécialisés et renforce son contentieux social.



Avec ce partenariat, Oratio avocats, très présent dans le conseil aux entreprises, renforce et étend ses domaines d’intervention en matière de contentieux de droit des affaires. Le cabinet consolide son activité en contentieux commercial (règlements amiables ou judiciaires des litiges commerciaux) et dans le domaine des procédures collectives et entreprises en difficulté.



Historiquement acteur en contentieux fiscal, il renforce son contentieux social et se dote d’une expertise spécifique en propriété intellectuelle et droit pénal des affaires.



« Notre objectif est d’offrir à nos clients, entreprises implantées dans le Grand Ouest et leurs dirigeants, un accompagnement global en conseil et contentieux. », précise François GAUCHARD, avocat associé et Président d’Oratio avocats.



À propos d’Exaequo Avocats



• 20 ans d’existence • 17 professionnels (10 avocats et juristes) • Siège social Angers



Exaequo Avocats, implanté à Angers, est également un cabinet d’affaires reconnu, comptant une équipe de 17 professionnels, dont 10 avocats et juristes à prédominance contentieuse et pré-contentieuse.



Exaequo Avocats possède une expertise toute particulière en contentieux commercial, contentieux de la propriété intellectuelle, droit pénal des affaires, droit pénal du travail, droit du travail et de la sécurité sociale.



Site internet du cabinet : http://www.exaequo-avocats.com



À propos d’Oratio avocats

• 40 ans d’existence • 70 professionnels (30 avocats et juristes) • 10 bureaux en France

Site internet du cabinet : http://www.oratio-avocats.com/fr



