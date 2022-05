Louis Rodrigue NTOUTOUME MBA

Issu d'une formation d'ingénieur en management des systèmes d'information et ingénierie financière, avec une première expérience en tant qu'ingénieur Développement logiciel, je suis à la recherche d'un nouveau challenge en vue de capitaliser sur mes qualités professionnelles et d'évoluer dans un environnement technique dynamique à travers des projets variés et innovants.





Passionné de nouvelles technologies, j'ai acquis des compétences dans le développement et le déploiement d'architectures logicielles. Je souhaite intervenir sur les problématiques liées aux systèmes d'informations et idéalement dans la gestion de projet.





Immédiatement disponible, je suis à votre disposition pour tout échange afin de vous exposer plus en détail ma motivation et vous témoigner de l'intérêt de notre collaboration.













Mes compétences :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Spécifications fonctionnelles et techniques

Cahier des charges

Systèmes d'information

Analyse fonctionnelle

.Net C#

SQL

Programmation orientée objet

Gestion de projet

Méthodes agiles

Merise UML MS Project Workbench

EBIOS

Analyse financière

Active directory

SAP

Microsoft SQL Server

Merise