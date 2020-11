Louis ZACHARY

Depuis mars 2018, j'ai rejoint la société de consulting Caducéum, afin de proposer mon expertise dans les systèmes CQ et laboratoires d'analyses en Physico-chimie sur un plan plus général. Je réaliserais ainis des mission en tant que consultant qu'elles soient de courtes durées à plusieurs mois sur la région Grand Ouest. N'hésitez pas à me consulter sur ce point!



De janvier à décembre 2017 Chef de projet développement analytique au sein de la société SPS Pharma à Orléans, j'y ai exercé de la mise au point et de la validation de méthode de dissolution des médicaments selon les monographies USP1 à USP6.

Jusqu'en juillet 2016 j' ai exercé au titre de Responsable Amélioration des Procédés Analytiques au sein du laboratoire de contrôle qualité de l'entreprise PCAS-Couterne, production de chimie fine, produits techniques, chimie de performance et matières premières entrant dans les produits de santé, après un an passé au poste de responsable adjoint du laboratoire...

Auparavant en poste au titre de superviseur de l’équipement dans l’entreprise SYNEXEL qui était une CRO spécialisée en Bioanalyse (LC/MS et immuno-chimie), ce poste consistait à m’occuper de la gestion du parc de matériel d’analyse, et de l’infrastructure ou l’environnement directement liée à l’activité (Climatisations, fluides, et énergie…), aussi bien qu’à apporter un support technique analytique, voire de la formation aux utilisateurs.

Pour accomplir cette mission, j’avais le libre choix de faire appel à des ressources externes (liaisons avec les fournisseurs notamment), interne, mais aussi réalisais certaines des opérations de maintenance et de vérification de performances, surtout centrées sur l’appareillage critique tels que les systèmes GC/MS et LC/MS. Enfin toutes les opérations et la vie des appareils était tracés via un système documentaire qui a reçu l’approbation des autorités de santé (AFSAPPS), notre entreprise avait l’accréditation BPL, et à ce titre etait donc auditée tous les deux ans.



Mes compétences :

Spectrométrie de masse

HPLC

Métrologie

GC/MS