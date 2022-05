Louise FLODROPS

Keycoopt : le recrutement par la cooptation.



Plateforme collaborative de recrutement en ligne, Keycoopt révolutionne le principe de la recommandation.

A la croisée des cabinets de recrutement classiques, des jobboards et des réseaux sociaux, elle propose aux recruteurs de s’appuyer sur un club fermé de coopteurs, représentant, au 1er janvier 2016, une communauté de plus de 30 000 professionnels.



Cadres, dirigeants, chefs d’entreprises, ces coopteurs sont sélectionnés par Keycoopt pour leur expertise et leur réseau. Sollicités de manière ciblée et confidentielle, ils sont récompensés si le candidat qu’ils ont recommandé est recruté.



"Parce que les meilleurs recommandent toujours les meilleurs."



Visitez-nous sur :Array



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel