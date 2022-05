Louise FRIAZA

Ma Fonction:

Je suis en charge du Show Room de Vannes pour l'enseigne Le Comptoir Seigneurie Gauthier . J'accueille, conseille, et vend aux particuliers la peinture, le papier peint, les sols et tapis qui vont créer leurs intérieurs . J'assiste et finalise les projets décoration pour les clients particuliers et professionnels.

Je suis actrice dans la présentation des produits dédiés et de grandes marques présents sur mon Hall de Choix et je prends part à la mise en couleurs des peintures pour la clientèle professionnelle et les particuliers.

Mon objectif :

Proposer la compétence et les produits professionnels au service du particulier , ceci complété par un conseil en décoration personnalisé . Mon challenge est d'augmenter le Chiffre d'Affaires du Hall de Choix et de fidéliser une clientèle sensible à la qualité des produits , à l'accueil et aux conseils . Mon expérience de 18 ans dans le domaine du Papier Peint et de 30 ans dans le commerce sont des atouts que je mets à la disposition du point de vente de Vannes.



Mes compétences :

Beauté

Décoration

Éthique

magasin

Merchandising

Papier peint

Peinture

Relations humaines

Responsable de magasin