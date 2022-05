Louise LE GUILLERM

Dynamique et investie dans tout ce que j'entreprends, j'ai toujours eu à coeur de travailler au développement et à l'accompagnement de projets qui visent à lutter contre les précarités et les inégalités socio-économiques des territoires.



En tant que chargée de développement local à l'AFEV des Hauts-de-Seine, j'ai pour mission de développer et de coordonner des actions éducatives en direction des jeunes en fragilité scolaire, dans les quartiers politique de la ville de Nanterre.



Pour ce faire, je manage 6 volontaires en service civique qui ont notamment pour mission de conseiller et d'accompagner les étudiants bénévoles (qui accompagnent ces jeunes en difficultés) et de mettre en oeuvre les actions collectives et citoyennes que nous portons.



Habituée au travail en partenariat et en équipe, je consolide aujourd'hui mes compétences en matière de gestion de projet et d'animation partenariale tout en développant des aptitudes à manager une équipe et à mettre en oeuvre la communication d'une structure associative.



Mes compétences :

Gestion de projet

Politiques publiques

Droit des collectivités territoriales

Animation de réunions

Politique de la ville

Analyse territoriale

Aménagement urbain

Microsoft Office

Sciences politiques

Education populaire

Gestion de partenariats

Community management

Animation de formations

Management opérationnel