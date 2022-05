Louise LE ROUX

Actuellement chef de projet Organisation au sein d'une compagnie d'assurance, je suis à la recherche d’une nouvelle opportunité professionnelle afin de me rapprocher de Nantes.



Issue d’une formation supérieure en Organisation et gestion des Ressources Humaines, j’ai eu l’occasion de développer ces deux compétences au cours de mon expérience professionnelle. D’abord chargée de missions RH puis chef de projet Organisation, j’ai pu développer une expertise intéressante en gestion de projets transversaux. En effet, j’ai été amenée, durant ces trois années, à gérer divers projets relatifs notamment à l’amélioration de la satisfaction clients, le pilotage opérationnel, la gestion documentaire, les risques psychosociaux ou encore la création d’outils informatiques à destination des gestionnaires. Mes compétences recouvrent donc différents domaines tels que l'Organisation, la gestion de projets transversaux, la maîtrise d'ouvrage ou encore la GRH.



Capable de m’adapter rapidement, polyvalente et rigoureuse, je souhaite approfondir mon expérience en tant que chef de projet Organisation. Je reste néanmoins à l’écoute si une autre opportunité professionnelle venait à se présenter.



Mes compétences :

Gestion de projet

Ressources humaines

Outlook

Lotus notes

Microsoft office

Développement RH

Conseil en organisation

MOA

Organisation

Accompagnement au changement

Amélioration continue