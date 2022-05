Louise MIALHE

Je suis actuellement diplômée d'un master 2 en Management et Développement Commercial spécialisé Brand Manager à l'Institut Supérieur Européen de la Gestion sur Toulouse.



Mon projet professionnel serait de devenir chef de produit ou d'évoluer dans les divers métiers du marketing sur des produits qui touchent les circuits de la grande distribution spécialisés ou non, dans le Sud-Ouest de la France.



Mes compétences :

Informatiques Programation

Word – Excel – Powerpoint

Adobe photoshop et Dreamweaver

Illustrator

Indesign CS5

Grande distribution

Développement commercial

Danse Classique

stratégie de marque

Marketing

Qualité d'entreprise