Qui suis-je ?



Brittany Dubois, 21 ans, étudiante en cinquième année à l'ISEG Marketing & Communication School Campus Toulouse.

Il est évident que laisser une trace de son passage sur le web est incontournable, c'est ce pourquoi je suis ici !



Créative, dynamique, souriante et volontaire je sais m'adapter à l'environnement dans lequel je dois évoluer et me conformer au travail qui m'est confié.

J'ai l'habitude de travailler seule et en équipe lors de conceptions de projets dans le cadre de mes études mais également dans le cadre de mon job étudiant que j'ai obtenu suite à mon premier stage.



Mais pour en savoir un petit peu plus, ci dessous mon C.V. en ligne si l'envie vous prend ! :-)

Vous pourrez rapidement découvrir mes expériences, mes stages ainsi que mon dernier semestre récemment effectué à l'étranger.





Bonne continuation !







http://brittanydubois.wix.com/brittanyjessica



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Word

Mac OS X

Apple Mac

Adobe Illustrator

Final Cut Pro

Adobe Photoshop