Louise MICOLON

Je suis passionnée par la montagne et tous les sports qui s'y rattachent. Je pratique l'escalade en compétition (niveau national) depuis 2005, le ski (freeride), l'alpinisme depuis l'âge de neuf ans et le parapente depuis peu. J'oriente également mes voyages vers la pratique de ces sports.



C'est pourquoi le secteur des sports Outdoor me passionne et je rêverais de faire partie de l'une des ses entreprises.



Je viens d'obtenir un double diplôme en design produit à Strate - Ecole de design dans la perspective de pouvoir comprendre le langage des designers afin d'être plus à même de travailler avec eux.

Les métiers du Développement Produit m'intéressent et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le département Usages et Produits Innovants à Strate Collège qui vient se coupler à ma formation en Management que je suis parallèlement en train d'acquérir à l'ESC Grenoble.



Je suis convaincue par le Design Thinking dans la mesure où l'étude de l'usage qui replace l'humain au centre de l'analyse d'un produit, d'un marché ou d'un service est primordiale.



Mes compétences :

Rhinoceros

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator