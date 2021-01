J'aime concevoir et mettre en œuvre des solutions informatiques, basées sur les nouvelles technologies, qui améliorent l'expérience et la productivité des utilisateurs/clients.



- solides bases techniques en informatique

- 20 ans d'expérience en gestion de projet et d'équipe

- interface entre métier et équipes informatiques

- environnement international (Europe, USA)

- gestion de process de vente et gestion des commandes de grande ampleur

- deploiement de salesforce.com à grande échelle

- connaissance l'environnement grossistes-revendeurs



- orienté client/service

- adaptable

- autonome

- bonne qualités de communication et d'écoute

- organisé et structuré

- esprit d'initiative



Mes compétences :

Environnement international

Administration des ventes

Deal Registration / Enregistrement d'opportunité

Business Process Management

Lean Six Sigma

Salesforce.com

Applications Web

Cycle de vie des applications

Analyse de données

Conduite de projet

Management à distance

CRM