Louise NICOLINI

Le travail que j’ai effectué en tant que rédactrice web/SEO a été pour moi une expérience très enrichissante et un moyen radical d’appréhender le monde du travail.

La définition de lignes éditoriales, le lancement de sites internet ainsi que l’animation de leurs réseaux sociaux, la rédaction de contenus optimisés pour le web, sont des missions que je maîtrise parfaitement mais également que j’ai plaisir à exercer.

La création de newsletters et l’amélioration des supports de communication de l’entreprise où j’ai effectué mon stage, ont de même fait partie de ma mission.



De nature dynamique, autonome et flexible, il m’est possible de répondre à toutes les attentes émises par des partenaires et clients. Mon voyage autour du monde ne m’a pas empêchée de me tenir informée des avancées survenues dans le référencement. J’ai d’ailleurs créé et fait vivre mon propre blog pour partager mon périple.





Mes compétences :

Marketing

Créativité

Communication

Médias

Microsoft Word

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Economie