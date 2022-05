Louise PASQUIER

Récemment diplômée d'un master 2 en conseil en communication et développement, j’ai acquis durant ces trois dernières années passées en entreprise en alternance une expérience polyvalente et opérationnelle de la fonction de chargée de communication.



Mes qualités d’adaptation au sein d’une équipe, ainsi que mes capacités d’anticipation et de réactivité face aux situations me permettent d’optimiser les missions qui me sont confiées. Rigoureuse et créative, j’ai pour ambition de mettre au service d’une entreprise les outils de communication adéquats et d’enrichir mes compétences dans le domaine.



Mes compétences :

autonome

Communication

Communication interne

Communication interne & externe

Communication interne externe

Création

Evénementiel

Motivée

Organisée

polyvalente

Réactive

Relationnel

sens du relationnel