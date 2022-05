Louise PHARABOD

Chargée de mission Innovation chez Cap Digital j'accompagne les startups et PME en R&D et Design.



A titre personnel je m'intéresse aux innovations techniques et technologiques (IA, robotique, objets connectés, cryptographie) et aux initiatives positives (agroécologie, permaculture, systèmes éducatifs favorisant l'analyse critique, la consommation responsable -consommer étant l'un des principaux levier d'expression).



Les succès fulgurants de certaines startups me fascinent car malgré mes doutes sur la pérennité de leurs valorisations elles soulignent l'existence d'un nouveau modèle, où l'entreprise créé de la valeur grâce à une communauté qui agit pour elle, sans forcément être rémunérée.



Mes compétences :

Veille réglementaire

Développement de partenariats

Veille concurrentielle

Communication interne

Communication externe

Organisation d'évènements

Financement de projet

Analyse de données

Coordination de projets