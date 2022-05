Louise SAMO

Bonjour,



Dotée d'une formation de biologiste, je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le secteur des pharmaceutiques et des biotechnologies en France comme à l'étranger.



Idéalement, je souhaiterais intégrer une équipe de R&D en tant qu' ingénieur en Biotechnologie, ingénieur d'études et/ou en tant qu'assistante d'ingénieur.



Au cours de ma formation j'ai pu non seulement approfondir mes connaissances dans l'utilisation de certaines techniques, mais également, me rendre compte de l'importance des règlementations industrielles, notamment les bonnes pratiques de laboratoire et les normes ISO.



Dans le cas où mon profil vous interpelle, n'hésitez pas à me contacter.



Cordialement,

L. SAMO



Mes compétences :

Biologie

Biotechnologie

Chimie

Chimie analytique