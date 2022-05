Louise VIGNAUD

Précurseurs et présentes depuis 1989 dans l'édition numérique, les Editions Le Robert ont acquis un savoir-faire éditorial spécifique et développent des dictionnaires et des solutions numériques qui forment une gamme complète, pour trouver rapidement la ressource adaptée à vos collaborateurs et à votre environnement de travail.



Aujourd’hui, les Editions Le Robert lancent leur certification, qui évalue le niveau de compétence en langue française en milieu professionnel des candidats, et délivre un certificat attestant de ce niveau.

La certification Le Robert est un examen complet qui teste principalement l’orthographe, mais aussi la conjugaison, le vocabulaire, la maîtrise de la grammaire fondamentale et celle des registres de langue.



Vous exigez de vos collaborateurs l'excellence ? Donnez-leur les moyens d’y parvenir.