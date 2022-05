Louisette ANDRIEU

Plus de 20 ans d'expérience en coordination de projets internationaux.

Chef de Projet Marketing et Développement International Transport chez JCDecaux.



Mes qualités professionnelles : force de proposition et de conviction, j'aime l'implication que requiert le suivi de projets stratégiques transverses et le travail en équipe.

Ouverture d'esrpit et curiosité. Goût du travail bien fait !



Mes qualités personnelles : optimiste, dynamique.



Mes compétences :

Analyse stratégique

Marketing international

Communication et présentation dans un environement

Analyser écouter réfléchir agir

Conduite de projet