Louisette Ismaël RATSIVAHINY

J'ai commencé mes études en Tourisme à Madagascar, puis j'ai continué à Centhor La Réuinion. J'avais envie de faire connaître Madagascar et j'aime voyager, Je continuais ainsi de progresser dans la même voie et je concevais des voyages en portage pour le club Med en suisse. J'ai une passion de connaître un peu mieux les gens, de les comprendre. Par ma culture, les massages sont quelque chose d'inné, et j'ai approfondi ma technique dans des cours à Aix les bains, Annecy, et au Sri Lanka pour parfaire les connaissances en ayruveda d'où la création de mon centre de bien être sur Annemasse. J'aime voyager et j'écris beaucoup aussi. Je viens de finir un Roman intitulé Vies Parallèles, que je vais publier sous peu. J'aime aider les autres et faire évoluer ceux qui méritent avec moi.



