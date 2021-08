Lubamir Daniel SERIGNAN

Fort d’une expérience de trois ans au sein de trois compagnies aériennes, j’ai pu consolider mes connaissances, étendre mes compétences et déployer mon savoir-faire grâce à l’utilisation des technologies de pointe et, par ailleurs, développer de réelles capacités d’initiatives et d’organisation dans un contexte où la rigueur et la réactivité sont des valeurs essentielles. J’ai été amené à préparer des plans de vols long et moyen-courriers, calculer les limitations au décollage et atterrissage pour A330, B747 et B737, gérer des aléas, faire la suivi des vols ETOPS, effectuer des briefings équipages et permanence téléphonique pour la gestion de l'exploitation. De fait je possède une maîtrise parfaite des connaissances en matière de réglementations et de documentations propres aux opérations aériennes (AIR-OPS, FAA). Aujourd’hui, mes capacités d’adaptation et mon sens pratique, aidés d’un relationnel aisé me permettent d’alterner le travail en équipe et le travail en autonomie. Rigoureux, organisé et possédant un bon esprit d’équipe, je suis de nature résistante et sais gérer la pression imposée par le métier.

I am a punctual, well presented, conscientious man whom is very reliable, enthusiastic and self motivated. I pride myself in my organisational, people and general office skills and I am eager to add to the skills I have already learned so far. I am versatile, thorough, and precise and I always pay a lot of attention to detail. I am a dynamic, resourceful and energetic individual who has a personal ‘want’ to see a task through to the end and do my best at it. I enjoy new challenges and acquiring new skills. I would say that I learn things quickly and easily, taking notes where appropriate.



Mes compétences :

La mécanique du vol

Jeppesen & Lido cartography

Airbus LPC-NG, FlySmart EFB

Boeing OPT 737/747

Instrumentations / Instrument de vol (A320-B737-B7

Droit aérien et procédures de la circulation aérie

Cellule, Système hydaulique,motorisation (GTR, GMP

PPL A 165HV