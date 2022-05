Olivier M.

Bonjour à vous,



Actuellement, j’occupe le poste de Cabin dispatcher pour la compagnie LATAM Airlines à CDG.

Je supervise le bon armement de la cabine sur tous les vols internationaux, en répondant aux normes de qualité définies par la compagnie.

Fortes aptitudes à l'organisation et la planification des tâches.

Pour finir, il faut savoir travailler en toute autonomie, avoir le sens des détails, et être responsable.



Je reste à l'écoute d'opportunités (Superviseur Escale, Préparation des vols)

Merci et à très bientôt.



Mes compétences :

Aéronautique