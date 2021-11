Natacha GRANIER

De formation littéraire, spécialisée dans la traduction et l'interprétariat (russe), j'ai accédé en 2013 à l'hôtellerie haut de gamme, où j'ai pu mettre à profit mes aptitudes linguistiques et mon bon niveau relationnel. Mes différentes expériences professionnelles m'ont permis de renforcer et diversifier mes compétences, me donnant accès à un poste de chef de réception (équivalent québécois : superviseur réception) en 2015, puis de chef de site (équivalent québecois : directeur des opérations) en 2017.



J'ai choisi de compléter mes compétences à l'occasion d'un poste polyvalent intégrant des formations professionnalisantes en bar et service en salle pour un restaurant gastronomique, en Belgique, en 2018, puis dans mon dernier poste d'assistante-gérante à Québec, confirmant mes compétences en supervision d'équipe, gestion de magasin.



De retour en Belgique, je recherche l'entreprise qui me fera confiance pour un poste de responsable hébergement ou de réservations, ou dans un domaine plus large de secrétaire de direction. Je suis bien sûr à l'écoute de toute opportunité.



Je suis disponible dès à présent, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Traduction

Organisation de voyages

Accompagnement au séjour

Relecture / corrections

Réception Hôtellerie