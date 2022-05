Romain JARRIAU

Bonjour,



J'occupe actuellement le poste de chef de projet au sein du Centre Information Jeunesse de Seine-et-Marne. J'ai une double fonction au sein de cette structure : informateur jeunesse (accueil et accompagnement du public jeune et adulte en fonction de leur demande/problématique) et chef de projet Europe Direct (organisation d'évènement et de formation de professionnels de l'animation en rapport avec la mobilité européenne, conseils en matière de mobilité européenne.)



En parallèle de cet emploi, je suis formateur en insertion professionnelle à destination des jeunes, des adultes ou des professionnels. En effet, au cours de mon parcours professionnel, j'ai eu l'occasion de travailler au sein de TPE, de PME, de multi-nationale, de collectivités territoriales ou d'associations dans des domaines variés tels que la vente d'articles de sport (en France et à l'étranger) ou de feux d'artifices ou la gestion de partenariats sportifs au sein d'un service de communication.



Je connais donc les exigences du marché du travail et m'efforce d'en transmettre les codes à mes interlocuteurs afin de leur permettre de s'insérer au mieux sur le marché du travail.



Je suis également capable d'apporter des conseils en matière d'expatriation dans un pays anglo-saxon.



Mes compétences :

Gestion de projet

Animation de formations

Pédagogie

Organisation d'évènements

Ingénierie de formation

Gestion de la relation client