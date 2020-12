Luc CHAGUE

Ma présentation en 3 mots : International, Amélioration et Packaging

> INTERNATIONAL : diplômé ingénieur Arts et Métiers, jai une expérience internationale en Europe, Afrique et Asie avec 4 expatriations.

> AMELIORATION : mon fil rouge, cest lAmélioration Continue des processus, systèmes et organisations. Qualifié Black Belt 6 Sigma, je suis expérimenté en Lean Manufacturing, Lean Office, gestion du changement et Business Transformation.

> PACKAGING : grâce à mon parcours chez WestRock et Sidel, je suis expert dans les domaines du Packaging et de la Machinerie, avec en particulier le développement du Service Client à linternational.



Joffre mon expertise pour diriger lAmélioration Continue sur un périmètre global, ou diriger une organisation Services internationale, idéalement dans les domaines packaging ou de la machinerie.