Luc IMBAUD

Issu du monde du développement et de l'édition de logiciel, je me suis progressivement orienté vers les métiers de l'intégration de solutions, l'assistance en MOE puis l'assistance en MOA.



Actuellement j'accompagne de grands clients du secteur des telecoms dans des projets de transformation digitale, en mode agile ou en mode plus classique.



J'aime le travail en équipe, le contact avec de nouvelles personnes, faire profiter mes interlocuteurs de mon expérience, et voir le résultat concret de mon travail et de celui de l'équipe.



Mes compétences :

Datawarehousing

Business Intelligence