Jean-Philippe IMBAUD

Mes expériences :

Depuis octobre 2013 à maintenant : OGEC St Benoist de l'Europe, Bagnolet

Depuis novembre 2009 à Octobre 2013 : OGEC Ste Marie St Justin, Levallois.



En liaison avec les chefs d'établissement ( primaire et secondaire), je mets en oeuvre les décisions de l'OGEC en matière d'investissements. Je supervise la maintenance des bâtiments, leur respect des normes de sécurité (ERP) dans l'optique des visites des commissions communales, mais également la gestion administrative des deux établissement, la comptabilité et la gestion des ressources humaines, ainsi que la logistique et les relations avec les partenaires de l'établissement (hors éducation).





De avril 2007 à novembre 2009 : MStar France SAS. En tant que Responsable Administratif et Financier, j'assiste le directeur Général dans les missions d'administration du personnel, de suivi de l'activité financière et comptable et de toute la maintenance et de la gestion de la logistique et des infrastructures.



2005-2007 Econome Comptable au Foyer de Cachan lycée et collège privé sous contrat d'association avec l'Etat, dans le périmètre social de La Poste (DNAS) et de France Telecom

http://www.foyercachan.asso.fr/



1999-2005 Comptable unique chez Fresh Food Village http://www.freshfoodvillage.com/



1997-1999 Assistant de cabinet à la SFEOC - groupe KRESTON

http://www.kreston.fr/



Mes compétences :

Ressources humaines

Management

Informatique

Bureautique

COMPTABLE

Comptabilité