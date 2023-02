Luc ROSÉ (A.C.F PRÉVENTION)

Bienvenue sur mon profil viadeo.



Je suis conseiller pédagogique - Animateur de Formations, au sein d'ACF Prévention



J'interviens particulièrement dans la région des Hauts de France et je vous propose des formations :



- Habilitation Electrique (tous niveaux)

- Sauveteur Secouriste du Travail

- CACES R 386 type 1A/1B - 3A/3B

- CACES R 389 Type 1/2/3/4/5/6

- Assistance, Conseils, Formations en prévention

- Postures Statiques (ergonomie du poste de travail devant écran)

- Gestes & Postures (techniques de Manipulation de Personnes GÉRIATRIE / PÉDIATRIE)

- Etc ...



Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à me solliciter afin que je puisse mettre en place un audit gratuit au sein de votre entreprise, axé sur votre sécurité au travail.



Au plaisir,



Luc ROSE

07 64 32 01 71

acf.prev@gmail.com



Mes compétences :

Les domaines assistance

Microsoft Office

Audit

Secourisme

Conseils en pedagogie

Rédaction pédagogique

Pedagogie à la préparation en vue de l'habilitatio

Testeur CACES

Gestes & Postures

Electricité

Analyses des accidents du travail

CHSCT - CE - DUP

Conception pédagogique

Sécurité au travail

Formation Professionnelle

Évaluation des risques professionnels

Prévention des risques professionnels