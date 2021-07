Lucas WALTROWSKI

Ingénieur dans les domaines actuels et intégrés de la qualité, l'hygiène, la sécurité et l'environnement..



- > Aisance avec les systèmes documentaires et le reporting,

- > Approche pragmatique et proximité avec la production.



 Connaissance des référentiels ISO 9001, 14001, 13485, 20000, 22000, 27001, OHSAS18001, MASE!

 Avenant, aisance avec la communication écrite et orale,

 Participe à la résolution des problèmes,

 Adaptation rapide et flexibilité,

Moteur dans la proposition d'améliorations,

Chasse au gaspillage.



Mes compétences :

SST

Microsoft office

SAP ERP

Management de la qualité

Management de projet

GANTT Project

Sales Force

Hydraulique industrielle

Microbiologie alimentaire

Financement de projet

Audit interne

Analyse de risque

Norme ISO 9001

Prévention des risques professionnels

Risques naturels

Electricité

Mécanique générale

Agile Development

Norme ISO 14001

Relevés de mesure

ISO 22000

Gestion des risques professionnels

Support technique

Audit environnemental

Amélioration de process

Gestion du risque

Risque chimique

Lecture de plan

Gestion de projet

ITIL

Dynamics CRM

EBP

Audit qualité

Process

ATEX

Information Technology

Traduction

Optimisation des process

Process Engineering

Leadership

Accompagnement de projet

Analyse environnementale

Prévention des risques

Risques psychosociaux

Gestion des risques industriels

Microsoft Dynamics

Dynamics

Wordpress