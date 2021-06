Lucciano INZAINA

Bien qu'il soit ambitieux d'évoquer objectivement son propre reflet , mon profil serait plus modéré qu'exubérant, assidu et tenace, organisé et méticuleux, volontaire et capable de remise en question, exigeant et rigoureux, doté d'une vraie soif de progresser, d'un sens profond du respect et des valeurs.



On me qualifie de collaborateur calme et posé mais aussi de dirigeant attentif, compréhensif, fédérateur et capable d'insuffler dynamisme et motivation.



Maîtrisant plusieurs langues étrangères dans les domaines de la vente et de l'hôtellerie, coutumier et familier des derniers outils de gestion, PMS, SRM, CRM et Yield Management, je suis imprégné des dernières formations gravitant autour de la PNL, des négociations difficiles en temps de crise, du langage corporel et du 'rester authentique'.



Mes compétences :

