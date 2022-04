Sylvain NOIR DE CHAZOURNES

Cadre achats confirmé dans le secteur automobile, j'ai pu exercer, depuis le début de ma carrière professionnelle, différentes fonctions, d'abord dans le domaine commercial (BtoC et BtoB) puis celui des Achats.

Ces expériences m'ont permis de développer un sens aigu du service client, du management d’équipe et de projet, ainsi que de la négociation.

Elles m'ont également apporté une vraie richesse et une capacité d'adaptation qui me permettent d'être performant en toute circonstance.

Autodidacte, mon parcours a été jalonné de nombreuses formations (Management, Vente, négociation, animation d'équipe, etc...) ce qui m’a permis d’évoluer jusqu’à un poste de Directeur et acheteur groupe.

Mon objectif est aujourd'hui d'exploiter ces compétences, soit au sein du service achats d'une entreprise, soit au sein d’un centre de profit.

Je me tiens à votre disposition pour vous en dire d’avantage sur mon parcours et sur les motivations qui m'animent."



Mes compétences :

Acheteur

Responsable achats