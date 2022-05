Lucie GOSSELIN

Mon expérience dans le domaine agroalimentaire me permet de gérer plusieurs facettes de mon métier :

- Les relations entre une entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures

- La formation des salariés

- Le suivi des indicateurs

- L'analyse des risques et la mise en place du plan d'action pour les supprimer

- L'ergonomie au poste de travail

- Participation à la mise en place d'un système de management d'après la norme OHSAS 18001

- ...



Mon expérience actuelle me permet de me rendre compte du besoin d'accompagnement des entreprises dans le développement de la culture sécurité et du besoin en formation pour y parvenir.



Pour cela, j'aimerai développer mes compétences au sein d'un organisme de formation et de conseils.



Avec ma formation de formateur PRAP, je peux déjà les accompagner dans une démarche d'étude de poste, d'ergonomie, d'analyse des conditions de travail et développer l'autonomie des salariés.



Mes compétences :

Audit

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard

Agroalimentaire

Gestion de projet

Amélioration continue

Management