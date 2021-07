Lucie PÉTOIN

Basée dans le Mâconnais Sud Bourgogne, j'oeuvre dans les secteurs de l'alimentation - agriculture - agroalimentaire.



Mon expérience et mes missions précédentes :

Développement et animation de réseau, démarches partenariales

Expertise démarche circuits-courts/de proximité, labels et marques, avec un intérêt pour les projets durables et écologiques. Promotion de produits locaux et de qualité

Organisation d'événements : salons, opérations commerciales / vente, animation dateliers, réunions dinformation, etc. Publics diversifiés

Accompagnement à lexport dentreprises privées



Compétences-clés :

Management de projets ; travail en équipes pluridisciplinaires ; anticipation, planification et organisation ; gestion budgétaire ; animation de réseau

Très bonne maîtrise de l'anglais professionnel (expérience internationale à Vancouver au Canada de 1 an et demi), niveau d'espagnol intermédiaire, niveau basique en allemand

Relation clients publics et privés, prospection, négociations commerciales, suivi clients

Marketing, communication (print, PLV, web)



Mes compétences :

Gestion de projet

Travail en équipe

Relationnel

Organisation du travail

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator