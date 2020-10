Lucie RIBEYRE

Consultante chez Airbus depuis 5 ans j'ai essentiellement travaillé dans l'intégration des systèmes propulsifs et ce sous deux aspects : le soutien-série sur la flotte Airbus A320 et le développement d'un nouveau produit.



Mes 2 premières missions furent dédiées au soutien-série. Mon rôle était de coordonner les acteurs externes (fournisseurs) et les nombreux acteurs internes (ingénieur en chef, experts techniques, safety, support client...) pour augmenter la fiabilité des systèmes sur les turbomachines et les systèmes associés par l'implémentation en production et/ou en service de modifications.

J'ai donc pu développer de fortes compétences en coordination technique, résolution de problèmes, management de fournisseurs ainsi qu'approfondir et renforcer mes connaissances techniques en systèmes avion et moteur.



Ma dernière expérience professionnelle - achevée en avril 2020 suite à la crise sanitaire - fut dans le projet de développement par Airbus d'une nouvelle nacelle (structure entourant la turbomachine et différents systèmes). Mon rôle était de coordonner différentes activités transverses tel que la qualification de pièces mécaniques, la mise à jour de la Spécification et le pilotage de la V&V ainsi que de supporter techniquement les analyses de drainage et de protection électromagnétique ainsi que la création des manuels de maintenance et la définition des marquages extérieurs.

Ce rôle m'a permis de développer de nouvelles compétences en rédaction de spécification et V&V, de découvrir un projet de développement et son organisation ainsi que de continuer de développer mes capacités de pilotage, communication, rigueur, esprit de synthèse et esprit d'équipe.