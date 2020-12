Lucie SCHMITZ

J'intègre l'industrie aéronautique en 1998 au sein du groupe Liebherr Aerospace Toulouse, puis Goodrich Aerospace et Accenture sur le site d'Airbus.



En 2013, je rejoins la branche UIMM (Union de l'Industrie des Métiers de la Métallurgie- MEDEF) sur la formation, l'apprentissage et les métiers de l'industrie.



En 2019, je m'associe aux actionnaires du groupe MANATOUR (pionnier du tourisme industriel) avec le poste de Directrice générale adjointe.



En 2020 je rejoins "Beezou" comme associée, pleine d'énergie pour dévoiler les richesses du terroir Occitan et préserver la biodiversité.

Je suis député suppléante de la première circonscription de la Haute-Garonne.

#femmedelindustrie

#bienveillance

#ensemble

#apiculture