Lucile BOURDON

Recherche un poste de psychologue dans le secteur de Lille Villeneuve d'Ascq. Nécessitez pas à m'écrire si mon profil vous intéresse!



Diplômée en tant que psychologue clinicienne depuis septembre 2010 de l'Institut Catholique de Lille, j'ai travaillé à mi-temps au Foyer d'Accueil Médicalisé de Witternesse (près d'Aire sur la Lys) et à mi temps sur les deux EHPAD d'Hondschoote (près de Dunkerque).



J'ai été formée en février 2011 à la méthode Gineste-Maescotti sur l'Humanitude auprès de la personne âgée. J'ai également eu une formation en sur les risques psycho-sociaux en février 2014.

J'interviens régulièrement auprès de mes collègues ou de jeunes BAFA pour les sensibiliser sur certains thèmes comme "La déficience, l'incapacité et le Handicap", "Violence en Institution", etc.



Mes compétences :

Entretiens individuels et familiaux

Travail pluridisciplinaire

Écoute

Empathie

Soutien psychologique

Formation

Séance snoezelen

Humanitude

Atelier de Revalidation Cognitive

Soins palliatifs