Lucile MASSABIAU

Diplômée d’un Bachelor Honours in Science of Management et d’un Master en Management avec une spécialisation dans les Métiers du Conseil, je dispose de dix ans d’expérience dans le domaine du Conseil.



Consultante Métier et SI, j'ai pour mission:

- d'analyser les besoins client et les formaliser/modéliser dans des processus et spécifications

- contribuer activement aux phases de validation et de déploiement du projet

- garantir le respect du périmètre fonctionnel en étant proche des interlocuteurs métiers et des équipes techniques

- jouer un rôle d'accompagnement du client dans l'appropriation de la solution (conduite d'ateliers de travail, formation utilisateurs, etc.)



Mes compétences :

Analyser des besoins client

Capturer des exigences

Rédiger des spécifications

Conduire des ateliers

Former des utilisateurs

Conduite du changement

PMO

AMOA

Élaborer une stratégie de tests

Communication

Gestion de projet

Gestion des risques

Gestion des conflits

Business Development

Recette fonctionnelle

Méthodes Agiles

Analyse fonctionnelle