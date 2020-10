Luck's SEUNKAM

Doté d'un parcourt atypique, diplômé du St-Petersburg Sate University of Aerospace and Instrumentation avec :

une spécialisation en construction d’appareils aérospatiaux, systèmes avioniques,

un mémoire de fin d'étude et une publication dans le cadre de la balistique (Élaboration et Etude du modèle analytique de la dispersion des charges bombardées),

plusieurs projets de conception d'appareil aéronautique comme la conception d'un altimètre de mesure de la hauteur de vol pour des aéronefs volant à plus de 11kms...



Titulaire :

- D'un Doctorat professionnel (Phd) en génie Industriel.

- D’un Master II professionnel en Matériaux et Maintenance avec spécialisation en Maintenance Industrielle des sites Nucléaires de production d’Electricité obtenue à la faculté de sciences et technologies de l’UFR de Tours en France,

- Personne Compétente en Radioprotection (PCR).



Mes compétences :

Personne Compétente en Radioprotection

Educateur de Rubgy au sein du RCGB de Gien, diplôm

Nucléaire

Génie industriel