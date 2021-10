Ludivine MACHU

Après avoir exercé avec passion le métier de juriste en droit des affaires pendant plus de 20 ans, je propose depuis 2019 d'aider les professionnels, soucieux de leur bien-être et de la pérennité de leur entreprise, à gérer leur activité sur les plans administratifs et juridiques.



Pour plus d'infos : https://www.ludivinemachu.com



Mes compétences :

Adaptation facile

Réactivité. Sens de l'écoute

Rigueur et Implication

Efficacité professionnelle personnelle

Réactive face aux situations réelles

Aisance rédactionnelle et relationnelle