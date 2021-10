Ludmilla TAJTELBOM

Étudiante en M2 Informatique, spécialité IAD ( Intelligence Artificielle et Décision), parcours recherche AIAD ( Agents Intelligents, Apprentissage et Décision )



Je suis à la recherche d'un stage de fin d'études pour la période d'avril à septembre 2014 (6 mois ).



Mes compétences :

HTML

Emacs

ADA

Algorithmes d'optimisation

Intelligence artificielle

Informatique

Java/j2ee

Eclipse

ALGORITHMIE

Reconnaissance de formes

Apprentissage Automatique

Matlab

OCamL

SQL

Windows

VBA

C++

Decision Support Modeling

Open office

Logique floue

Oracle

Linux/UNIX

PROLOG

Shell scripting