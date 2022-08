Ludovic ALIN

Depuis 10 ans, je me suis investi dans deux champs d'activités apparemment séparés. D'une part, j'ai pratiqué la recherche en sciences sociales (sur les thèmes de la coopération/compétition et de la rationalité limitée). Et d'autre part, j'ai été entrepreneur et manager. Les deux champs se sont constamment enrichis et alimentés.



En intégrant le réseau Coach & Team, j'ai satisfait aux deux ambitions ! Je facilite le changement en permettant sans cesse à des individus, des groupes et des organisations d'élaborer et de se confronter à leurs besoins fondamentaux.



Pratiquant la simplicité volontaire, j'ai renoncé au véhicule personnel, j'ai changé mon alimentation et mon mode de vie. Pour satisfaire à mes ambitions de coopération, je suis en train de créer à ce jour une plateforme d'accompagnement et de transformation dans ce sens.



