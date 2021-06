Bonjour et bienvenue,



Mon parcours professionnel s'oriente autour de la Qualité et du Développement, domaines dans lesquels je me suis retrouvé, en phase avec mes valeurs de rigueur, de respect du client et des faits.



Diplômé d'une licence chimie environnement et de l'I.U.T. de Mesures Physiques, je maîtrise également la culture scientifique de base me permettant d'être à l'aise pour l'utilisation d'outils statistiques indispensables pour le suivi d'un processus tout en étant capable d'avoir l'esprit critique dans les analyses pour sa validation.



Déterminé, je souhaite tenir des responsabilités dans un métier riche et passionnant au coeur des enjeux de l'entreprise.



Bien à vous,



Ludovic CHEVALERIAS



Mes compétences :

Relationnel

Outils statistiques

Qualité