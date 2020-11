Ludovic CORROCHANO

Doublement diplômé des certifications professionnelles de Maquettiste-Infographiste et Webdesigner de l'École Supérieure Estienne en mars 2011 et avril 2013, j'ai eu l'occasion au cours de mes formations d'approfondir mes compétences au sein de l'ERDF en tant que graphiste (conception d'affiches, de livrets, de bâches et de totems pour le Forum Matériels annuel ainsi que la conception d'affichage dynamique en communication interne) mais aussi en tant que webdesigner au sein de l'agence Sciences & co (mise en place de sites en Drupal, newsletter, benchmark...).



En constante recherche de créations conceptuelles et pertinentes, je ne manque jamais d'inspiration pour retranscrire visuellement, avec efficacité, le message à délivrer. Je maîtrise les suite Adobe CS4 & CS6, et les techniques de chromie et photomontage.



Je réalise des sites web (HTML5, CSS3, Wordpress, Drupal), des illustrations, affiches, flyers, logotypes et des chartes graphiques. Également maquettiste, je maîtrise les logiciels In Design et Xpress pour la mise en page, la réalisation de dépliants, de plaquettes, de rapports d'entreprise, et tout autre document pré-presse à imprimer, avec contrôle en amont, assemblage de BAT en adéquation avec les contraintes d'impression. J'ai de plus réalisé des projets personnels tels que des campagnes d'affichage pour des manifestations musicales, des kits de presse, des pochettes et livrets d'albums CD.



Expériences professionnelles :

Réalisation de sites avec CMS ( Drupal )

au sein de l’agence Sciences & co

Réalisation de site ( HTML5, CSS3, Php )

pour le cabinet «Analyse, Rêve & Tradition»

Réalisation de site ( HTML5, CSS3 )

pour Helios Sabate Berian ( www.poesieelectronique.fr )

Réalisation de site ( HTML5, CSS3 )

pour Econovia ( www.econoviaenergies.com )





Compétences:

- Créatif:

En constante recherche de conceptualisation et création, je ne manque jamais d’inspiration pour retranscrire avec pertinence et efficacité le message à délivrer.



- Infographiste:

Maîtrise des logiciels Photoshop et Illustrator.

Chromie, retouches photos, photomontages.

Réalisation d'illustrations, affiches, flyers, logotypes et charte graphique.



- Maquettiste:

In Design & Xpress : mise en page, réalisation de dépliants, plaquettes, rapports d'entreprise, et tout autre document pré-presse à imprimer, avec contrôles en amont, assemblage de BAT en adéquation avec les contraintes d'impression.





Passionné de musique avec plusieurs albums à mon actif, je joue de la guitare dans un groupe de Rock / Métal et compose, enregistre & mixe aussi dans des styles divers et variés (acoustique, musique de films...).

Inspiré par tout ce qui m'entoure, je pratique la photographie amateur (paysage urbain & rural).



Mes compétences :

Indesign CS4

Photoshop CS4

Illustrator CS4

Adobe Premiere Pro

Sonar X1

Html5

CSS3

Wordpress

Javascript

JQuery

CMS Drupal

CMS Wordpress

Web

Maquettiste

Graphiste

Publicité

Communication visuelle

MySQL

PHP 5

Photoshop CS6

Indesign CS6

Illustrator CS6

AfterEffect CS5

Suite Adobe CC