Ludovic GARACCI

Actuellement en poste dans une entreprise du secteur informatique et digital, jaimerais donner un réel coup de pouce à ma carrière professionnelle en terme d'évolution, de secteur et de région dactivité.



Fort de mon expérience dans la gestion de projet et de management, s'associe aussi une forte expérience personnelle dans l'investissement immobilier.



Je rechercherai donc un poste en tant que Responsable AMOA au sein une entreprise qui me permettra dassoir mes compétences managériales et technique dans le domaine de l'immobilier.



Mes compétences :

Investissement immobilier (gestion, négociation, fiscalité...)

Gestion de projet/Management

Microsoft Office

Connaissance technique et Digital